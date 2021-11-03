Вирусолог рассказал, кого проверят тест-системой на фальшивые сертификаты

В России появился тест, который позволит проверить, действительно ли человек вакцинировался от COVID-19. Технологию создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Выясняем, для всех ли вакцин подходит новая разработка и кого будут проверять.



Черная метка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

О разработке теста на поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19 рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Убедиться в том, что человек действительно сделал прививку "Спутником V" или "Спутником Лайт", позволит наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, отметил ученый.





Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат.

По словам Гинцбурга, аденовирус Ad26 задействован в "Спутнике V" и "Спутнике Лайт" в качестве "транспорта" для доставки в клетки фрагмента генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Глава Центра имени Гамалеи уточнил, что первый компонент "Спутника V" основан на аденовирусе, который у человека встречается крайне редко. Именно поэтому обнаружение антител к нему показывает, что человек вакцинировался, подчеркнул ученый.

Он добавил, что в центре уже месяц проводят новое тестирование и за этот период проверили около 50–60 человек. Кровь на анализ поставляют реанимационные отделения. Гинцбург рассказал, что они не находят антитела к адено 26-му "примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы".

Между тем новая тест-система не будет применяться на вакцинах "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна. По его словам, эти вакцины производятся в небольших количествах и мало распространены.



Подделка сертификатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во втором полугодии текущего года полицейские возбудили свыше 500 уголовных дел за распространение фальшивых медицинских документов, связанных с COVID-19, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помимо липовых сертификатов, правоохранители выявляют поддельные QR-коды, результаты ПЦР-тестов, а также фиктивные медицинские справки, освобождающие от вакцинации. В МВД сообщили, что с июля по ноябрь заблокировали 2 036 сайтов в интернете, в том числе торгующих сертификатами.

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что в даркнете начали предлагать европейские сертификаты о вакцинации по 300$. Продавцы уверяют, что данные клиента при покупке внесут в базу и присвоят уникальный QR-код.





пресс-служба "Лаборатории Касперского" Покупатель может выбрать страну вакцинации и производителя вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. Сам сертификат якобы выдается в одной из стран Восточной Европы.

Также покупателям обещают, что подлинность документа можно проверить с помощью официальных приложений, таких как CovidCheck, CovPass и Corona Warn.

Эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал Москве 24, что распознать географическую принадлежность отправителей кодов практически невозможно.

"По опыту анализа других подобных объявлений в даркнете мы склонны полагать, что, вероятнее всего, они представляют собой банальное мошенничество с целью выманить деньги", – сказал Дмитрий Галов.



В Сети начали предлагать незаконные COVID-сертификаты европейского образца

Довод антиваксерам

Тестирование на основе наличия в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26 действительно может оказаться эффективным. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал профессор вирусологии, начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Маркер хороший, довольно сильный. <...> Я думаю, в рамках одного года антитела против аденовируса, носителя этой вакцины, будут регистрироваться", – сказал ученый.

По его мнению, тест-система, разработанная в Центе имени Гамалеи, может найти применение в научных исследованиях.

"Если они (в Центре имени Гамалеи. – Прим. ред.) проводят исследование для того, чтобы доказать, что тяжелобольные COVID-19 люди на самом деле не вакцинировались – это имеет безусловный смысл. Тестирование позволит понять реальную ситуацию и донести до людей, почему некоторые тяжело болеют даже после вакцинации", – сказал Чепурнов.

Он добавил, что научное исследование вряд ли станет массовым. В то же время оно затронет тех людей, кто тяжело заболел COVID-19 и попал в больницу, подчеркнул вирусолог. Коммерческой же перспективы у разработки Чепурнов не видит, потому что больных COVID-19 лечат в зависимости от тяжести заболевания, а не от выполнения вакцинации.

