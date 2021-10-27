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Общество

15:29

В Высшей школе "Останкино" пообещали вернуть деньги отчисленной за лайк студентке

образование общество

Фото: depositphotos/DeshaCAM

В Высшей школе кино и телевидения "Останкино" пообещали вернуть деньги за обучение студенте Алисе Тимченко, которую отчислили за лайк к посту в соцсети. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась школа, сказала, что приказ готов. Денежные средства мне будут возвращены", – рассказала бывшая студентка школы.

При этом она уточнила, что не узнавала, вернут ли деньги другим студентам.

Ранее студентов Высшей школы "Останкино" возмутила приостановка занятий из-за введенных ограничений. Одна из студенток рассказала, что их попросили оплатить учебу, но перерасчет стоимости делать не планировали.

Учащийся написал гневный комментарий к посту в Instagram, а некоторые поддержали комментатора и лайкнули его сообщение. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.

Преподаватель школы Давид Шнейдеров заявил, что учащиеся невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий. По его словам, во всех социальных сетях написано, что занятия отменят из-за коронавирусных ограничений, но после компенсируют.

В Госдуме попросили генпрокурора разобраться с отчислением студентов школы "Останкино"

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