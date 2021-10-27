В Высшей школе "Останкино" пообещали вернуть деньги отчисленной за лайк студентке

15:29
Фото: depositphotos/DeshaCAM
В Высшей школе кино и телевидения "Останкино" пообещали вернуть деньги за обучение студенте Алисе Тимченко, которую отчислили за лайк к посту в соцсети. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.
"Кажется, мы до них достучались. Сейчас со мной связалась школа, сказала, что приказ готов. Денежные средства мне будут возвращены", – рассказала бывшая студентка школы.
При этом она уточнила, что не узнавала, вернут ли деньги другим студентам.
Ранее студентов Высшей школы "Останкино" возмутила приостановка занятий из-за введенных ограничений. Одна из студенток рассказала, что их попросили оплатить учебу, но перерасчет стоимости делать не планировали.
Учащийся написал гневный комментарий к посту в Instagram, а некоторые поддержали комментатора и лайкнули его сообщение. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.
Преподаватель школы Давид Шнейдеров заявил, что учащиеся невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий. По его словам, во всех социальных сетях написано, что занятия отменят из-за коронавирусных ограничений, но после компенсируют.
В Госдуме попросили генпрокурора разобраться с отчислением студентов школы "Останкино"
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