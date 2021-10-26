Преподаватель Высшей школы "Останкино" отреагировал на жалобы студентов

Фото: shkola-tv.ru

Преподаватель Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Давид Шнейдеров прокомментировал жалобы студентов на отмену занятий из-за введенных ограничений. По его словам, учащиеся невнимательно прочитали сообщения о переносе занятий. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы "Останкино", на странице "ВКонтакте", на странице в Instagram написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30-го по 7-е число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы", – пояснил Шнейдеров.

По его словам, с 8 ноября он будет работать без выходных с 10:00 до 22:00, чтобы компенсировать утерянные занятия. Он также отметил, что за 10 лет работы ни разу не был упущен ни один час. Однако одна из отчисленных студенток рассказала, что занятия неоднократно переносились, но не возмещались.

"Из-за этих постоянных переносов у нас график составлен нецелесообразно. Мы хотели по этому поводу обратиться в учебную часть. Мы в месяц платим за 12 занятий, а их проходит 9", – отметила девушка.

Ранее студентов Высшей школы "Останкино" возмутила приостановка занятий из-за введенных ограничений. Одна из студенток рассказала, что их попросили оплатить учебу, но перерасчет стоимости делать не планировали. Один из учащихся написал гневный комментарий к посту в Instagram, а некоторые поддержали комментатора и лайкнули его сообщение. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.

