Студенты Высшей школы "Останкино" рассказали об их возможном отчислении из-за лайков

Пять студентов Высшей школы "Останкино" заявили, что их хотят отчислить из-за позиции в Instagram. Об этом они сами рассказали в социальных сетях.

Все пятеро, по их словам, оценили комментарий в Instagram о том, что деньги за образование платят, а занятий в итоге нет. По рассказам участников событий, администрация заскринила список согласных и теперь намерена их отчислить.

Кроме того, пропуска у студентов уже заблокировали. В подтверждение они выложили в Сеть видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.