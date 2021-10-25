Школьников не планируют переводить на дистанционку после каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство просвещения России не планирует вводить дистанционное обучение в школах после нерабочих дней, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он напомнил, что с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни и этот период для многих школ совпадает с каникулами.

"Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в этом время", – сказал он.

В Москве с 25 октября пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства либо на садовых участках. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Это правило не действует на тех, кто привился или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Также с 25 октября на удаленку должны перейти не менее 30% сотрудников. Все, кто старше 60 лет, и те, у кого есть хронические заболевания. Исключение делается только для работников, чье присутствие на работе является критически важным для организации.