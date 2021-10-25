Гинцбург предложил сохранить QR-коды до достижения коллективного иммунитета на уровне 80%

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Система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, введенная в ряде российских регионов, должна действовать до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета не достигнет как минимум 80%. Такое мнение выразил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов", – приводит его слова ТАСС.

Гинцбург отметил, что такой подход уже показал эффективность во многих странах мира. Если осуществлять жесткий контроль за наличием QR-кодов, считает глава Центра Гамалеи, то большинство граждан пройдут вакцинацию в течение двух месяцев.

Ранее главврач городской больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что в Москве наблюдается увеличение числа пациентов с тяжелым течением коронавируса. При этом специалист подчеркнула, что большинство тяжелобольных – пожилые люди, однако сейчас стали активно болеть дети, для которых разворачивают дополнительные койки.

До этого замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года, поскольку ограничений, которые вводятся в стране, будет достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.