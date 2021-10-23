Эксперт Роспотребнадзора спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к концу года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее она предположила, что ограничений, которые вводят в стране, будет достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости. Она считает, что это произойдет, если население продолжит активно вакцинироваться и будет соблюдать меры предосторожности.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.