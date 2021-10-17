Россотрудничество в 3 раза увеличит бюджетные квоты в вузах РФ для иранцев

Фото: ТАСС/ Кирилл Кухмарь

Представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко сообщил, что количество бюджетных квот на обучение в России для абитуриентов из Ирана со следующего года увеличат примерно в три раза. Об этом сообщает ТАСС.

"По причине роста интереса иранцев к обучению в России мы смогли увеличить количество квот на следующий год в три раза. Мы сможем отправить 300 студентов в РФ для обучения", – сказал он.

Впервые после начала пандемии иранским студентам были выданы российские студенческие визы.

"Мы возвращаемся к выдаче виз для иранцев, поэтому я надеюсь, что вы как можно скорее сможете поехать в Россию и начать свое обучение", – отметил Калениченко во время официальной церемонии вручения виз.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением о введении бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям. Соответствующее письмо он отправил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Депутат отметил, что в России наблюдается большая нехватка IT-специалистов, поэтому, по его словам, данная проблема требует оперативного решения.