В Высшей школе "Останкино" отреагировали на информацию об отчислении студентов за лайки

Студенты Высшей школы "Останкино" рассказали, что их отчислили за лайки под комментарием в Instagram. В нем автор критикует учебное заведение за то, что учащихся просят заплатить за занятия, которые не проводятся. Речь о недавно объявленных нерабочих днях, с 30 октября по 7 ноября. По словам студентов, всем поддержавшим этот пост уже заблокировали пропуска в школу. Разбираемся в деталях конфликта.



"Это мерзко"

Скандал в Высшей школе кино и телевидения "Останкино" разразился из-за комментария пользователя с ником Мedvedixa, который отреагировал на пост администрации учебного заведения в Instagram. В нем руководство напомнило, что оплату за занятия в будущем месяце нужно внести строго до 1 ноября.

"Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся! Хотя большинство людей работают до 4-го числа на удаленке. У моей группы пропадает в этом месяце 3 занятия!!! Вопрос, за что мы платим немаленькие деньги? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно!" – написал Мedvedixa в ответ на просьбу администрации.

Лайк к этой записи поставили несколько студентов школы. Одна из них – Алиса Тимченко – опубликовала переписку официального аккаунта учебного заведения с ней. В личных сообщениях девушку оповестили об отчислении за реакцию на запись пользователя Мedvedixa.





из переписки Алисы Тимченко с аккаунтом Высшей школы "Останкино" Добрый день. Вам закрыт доступ в Школу. Вы не сможете больше обучаться. Нет причины продолжать обучение там, где Вас что-то не устраивает.

В опубликованной переписке на объяснения Тимченко, что она просто пытается разобраться в ситуации с отмененными занятиями, следует критичный ответ с аккаунта учебного заведения: "Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе… О Школе, которая старается делать для Вас максимум из возможного и невозможного. Это мерзко".

Когда Тимченко приехала в школу, ее пропуск на КПП не сработал. На своей странице она опубликовала видео с охранником, который поинтересовался у девушки, знает ли она автора скандального комментария.

Другая отчисленная студентка Алина Темирчиева написала у себя в Instagram, что лайкнула скандальный комментарий по инерции. По ее словам, она хотела поддержать автора. Девушка утверждает, что через пять минут после лайка ей написали с официального аккаунта школы о том, что она больше не сможет учиться.

По словам студентки, директор учебного заведения Любовь Соколова отказалась от встречи с ней. Все претензии ей сказали передавать в письменном виде на электронную почту, уточнила Темирчиева.



"Безграничное количество тупых людей"

За комментарием по ситуации с отчислением студентов телеканал Москва 24 обратился в Высшую школу "Останкино". Представитель учебного заведения сообщила, что давать разъяснения может только директор учреждения, однако, по ее словам, сейчас она находится на больничном. На официальный запрос ответа от учебного заведения на момент публикации не поступило.

Вместе с тем скандал прокомментировала художественный руководитель Высшей школы кино и телевидения "Останкино", телеведущая Елена Летучая. В своем заявлении она отметила, что студенты, недовольные введением нерабочих дней, готовы оклеветать школу.

"Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие теперь уже студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер – лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день", – подчеркнула Летучая.





Елена Летучая художественный руководитель Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина – вы отчислены из Высшей школы "Останкино". Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет…. И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения.

Новость о ситуации со студентами Высшей школы "Останкино" Летучая назвала нелепой, непроверенной и "растиражированной со слов обиженных студенток".

Высшая школа "Останкино" всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства РФ. Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных указов и ограничений. А также нарушения дисциплины в стенах Высшей школы "Останкино". Мы сохраняем ваши жизни и ваше здоровье!" – заключила телеведущая.

В свою очередь, преподаватель Высшей школы кино и телевидения "Останкино" Давид Шнейдеров указал на невнимательность студентов в сложившемся конфликте.





Давид Шнейдеров преподаватель Высшей школы "Останкино" Безграничное количество тупых людей. На сайте Высшей школы "Останкино", на странице "ВКонтакте", на странице в Instagram написано, что в связи с указом мэра Москвы занятия в школе не будут проводиться с 30-го по 7-е число. Далее указано, что все пропущенные занятия будут в ближайшее время компенсированы.

Шнейдеров пояснил, что для компенсации утерянных занятий с 8 ноября школа заработает без выходных с 10:00 до 22:00. По его словам, за 10 лет работы учебного заведения не был упущен ни один час.

Проводивший в школе "Останкино" мастер-классы журналист Владимир Познер, напротив, встал на сторону студенток. По его словам, отчислять за лайки – это безобразие, сообщает Life.ru.

"Это очень странно. Обычно студентов отчисляют за неуспеваемость или за нарушение закона. В данном случае никакого нарушения закона (со стороны студентов. – Прим. ред.) нет, и такое наказание за несогласие (с позицией школы. – Прим. ред.) – неправомочное безобразие", – подчеркнул он.

Конфликт Высшей школы "Останкино" с учащимися прокомментировали и в Союзе журналистов России. По словам секретаря СЖР Романа Серебряного, руководству вузов нужно вести воспитательную работу со студентами, а не отчислять из-за неугодных лайков.