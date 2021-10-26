Елена Летучая прокомментировала отчисление студентов из Высшей школы "Останкино"

16:01
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Студентов Высшей школы кино и телевидения "Останкино" отчислили за саботирования коронавирусных ограничений, а не за лайки. Об этом "Газете.ру" заявила телеведущая и преподаватель школы Елена Летучая.
По ее словам, отчисленные студенты распространяли в социальных сетях ложную информацию.
"Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения. Мы и впредь не будем допускать саботирования подобных указов и ограничений. А также нарушения дисциплины в стенах Высшей школы "Останкино", – добавила телеведущая.
Ранее студентов Высшей школы "Останкино" возмутила приостановка занятий из-за введенных ограничений. Одна из студенток рассказала, что их попросили оплатить учебу, но перерасчет стоимости делать не планировали.
Учащийся написал гневный комментарий к посту в Instagram, а некоторые поддержали комментатора и лайкнули его сообщение. После этого, по словам студентов, им пришло сообщение об отчислении.
Представитель школы рассказала телеканалу Москва 24, что комментарий о произошедшем может дать только директор учреждения, которая находится на больничном.
Студенты школы "Останкино" заявили об отчислении из-за лайков
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