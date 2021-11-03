"Чудесного грузина" с Ольгой Бузовой не покажут во МХАТе. Постановки были запланированы на 2 ноября и 23 декабря.

Гендиректор театра Владимир Кехман заявил, что подобных спектаклей в театре больше не будет. А если на сцену и выйдут приглашенные актеры, то только безвозмездно.

МХАТ сейчас переживает не лучшие финансовые времена – об этом Кехман рассказал на встрече с труппой после ухода худрука Эдуарда Боякова. Также он заявил, что намерен вернуть уволенных прошлым руководителем актеров.

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