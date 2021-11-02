Москва онлайн покажет экскурсию по выставке номинантов премии Кандинского

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

5 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке номинантов премии Кандинского, которая проходит в Московском музее современного искусства на Петровке. Экскурсию проведет искусствовед и куратор Ирина Горлова.

Российская ежегодная национальная премия в области современного искусства была учреждена в 2007 году бизнесменом, президентом Международного культурного фонда BREUS Foundation Шалвой Бреусом. Награда присуждается художникам за вклад в развитие российского искусства, сделанный в течение последних двух лет.

Премия Кандинского является одной из наиболее важных наград в области современного искусства и стоит в одном ряду с британской премией Тернера и французской премией Марселя Дюшана.

Смотрите прямую трансляцию 5 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.