Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Псковской области расширят применение системы QR-кодов и не отменят ее в новогодние праздники, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия 24".

"QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор", – сказал Ведерников.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости их на 70% и использовании системы QR-кодов.

Кроме того, все работники учреждения, в котором проводится мероприятие, должны иметь QR-коды. В то же время организацию мероприятия следует согласовывать с высшими должностными лицами субъекта страны.

