Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость залов для закрытых мероприятий до 70%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 15 ноября Роспотребнадзор разрешил проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости их на 70% и использовании системы QR-кодов. Постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код", – говорится в документе.
Кроме того, все работники учреждения, в котором проводится мероприятие, должны иметь QR-коды. В то же время организацию мероприятия следует согласовывать с высшими должностными лицами субъекта страны.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением противоковидных мер на объектах массового скопления людей в Москве в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
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