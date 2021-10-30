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Технологии

08:38

В России нашли способ борьбы с поддельными QR-кодами

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские разработчики нашли способ борьбы с поддельными QR-кодами за счет применения новой технологии их формирования, сообщает RT.

В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что коды нового формата можно оснастить двухфакторной системой проверки. Разработчиками выступили представители новосибирской команды Pro Control.

Такой код состоит из двух частей – обычного QR-кода и внутренней голографической матрицы. Скопировать матрицу фактически нельзя, а для распечатки QR-кода в целом потребуется специальный принтер.

Как объяснили авторы проекта, существующие сейчас QR-коды можно распечатывать без ограничений. Кроме того, возможно создание электронных копий, что оставляет простор для нелегальной деятельности.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что граждане, которые подделывают документы о вакцинации от коронавируса, несут ответственность за продолжение пандемии. Кроме того, представитель кабмина напомнила о предусмотренном законом наказании за такие противоправные действия.

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