Песков заявил, что решение о введении QR-кодов в аэропортах должны принимать регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение о введении QR-кодов для посещения аэропортов, железнодорожных вокзалов и пользования общественным транспортом принимается на уровне глав регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

"Это (введение QR-кодов. – Прим. ред.) прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия", – сказал Песков, отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле распространить QR-коды на аэропорты, вокзалы и общественный транспорт.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что введение QR-кодов для посещения общественных мест позволит нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.