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Москва 24

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Общество

15:42

Иммунолог заявил, что без введения QR-кодов заболеваемость COVID-19 "пойдет по кругу"

медицина общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 заявил, что введение QR-кодов для посещения общественных мест позволит нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех. Они предлагают обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования к прививке. Например, во многих странах начали работать QR-коды, что позволило многим государствам отменить ограничения при определенной доли вакцинированных граждан.

Помимо этого, АКОРТ и АКИТ предлагают отказаться от закрытия магазинов во время нерабочих дней, поскольку именно в период с октября по декабрь формируется 30–50% от годовой выручки.

"Обязать всех вакцинироваться – это просто невозможно исполнить. Как? Полицейского к каждому приставлять? А вот QR-коды направят людей в правильное русло. Я за QR-коды", – сказал Жемчугов.

Это нормальный, мягкий способ направить в нужное русло. Иначе сейчас без вакцинации мы действительно пойдем по кругу. Будут происходить мутации, и опять по кругу – процесс перейдет в бесконечный. Пока еще действует вакцина, надо всем привиться.
Владислав Жемчугов
специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог

По мнению эксперта, закрытие общественных мест, торговых центров, ресторанов наносит серьезный ущерб экономике. "Это ущерб и людям, это вызывает недовольство", – подытожил эксперт.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что победа над коронавирусной инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации, в случае их сохранения человечество ожидает бесконечное количество волн COVID-19. По словам специалиста, не прошедшие вакцинацию люди служат своеобразной площадкой для вируса, где он может изменяться и преобразовываться в новые штаммы.

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