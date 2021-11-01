Иностранцы смогут посещать театры и музеи РФ при наличии отрицательного ПЦР-теста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иностранцы смогут посещать российские театры и музеи в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, говорится в приказе министерства культуры РФ.

Речь идет о подведомственных культурных учреждениях. Также отмечается, что тест должен быть сделан за сутки до посещения театра или музея.

Ранее сообщалось, что в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.

Кроме того, с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с такими же условиями, но при заполняемости помещений 70%.

