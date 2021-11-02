Солистка Artic&Asti покинула группу

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Солистка Artik&Asti Анна Дзюба покинула дуэт, существующий 10 лет, сообщает "Газета.ру".

"Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально – Аня покидает группу Artik&Asti", – рассказал Артем Умрихин.

Он подчеркнул, что группа продолжит свою деятельность уже в другом составе, однако не уточнил, в каком именно. Сама же Дзюба, скорее всего, начнет сольную карьеру.

Умрихин также поблагодарил партнершу за совместную работу и отметил, что продолжит писать песни и помогать молодым талантам в самореализации.

В декабре прошлого года сервис "Яндекс.Музыка" представил топ самых популярных треков 2020 года. В рейтинг самых актуальных композиций вошло, в частности, творчество Artik&Asti.

