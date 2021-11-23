"Вот это любовь!": Людмила Целиковская и Михаил Жаров

1942 год. Разгар войны. В Алма-Ате эвакуированная московская киностудия снимает фильм "Воздушный извозчик". В главных ролях – прославленный актер Михаил Жаров и молодая, но уже известная Людмила Целиковская.

В первых же совместных сценах Жаров ощутил, что от партнерши исходит какой-то магнетизм. Когда в эпизоде он брал ее на руки, Людмила смотрела на него так, что остаться равнодушным было невозможно. Его приводила в восторг ее миниатюрность и беззащитность.

"Какая талия! Как у статуэтки!" – делился он с приятелями.

Людмила тоже находилась под властью обаяния своего партнера. В какой-то момент оба почувствовали, что симпатия переросла в нечто большее. Об этом – в программе "Вот это любовь!".