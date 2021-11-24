"Вот это любовь!": Сергей Юрский и Наталья Тенякова

Когда Наталью Тенякову, студентку актерского факультета, пригласили на роль в телеспектакле "Большая кошачья сказка", она одновременно и обрадовалась, и испугалась. Ее партнером назначили всесоюзного известного актера Сергея Юрского.

Когда она впервые вошла в съемочный павильон и увидела Сергея, то моментально попала под его обаяние. Как пролетели те съемки Наталья почти не помнила. Остался лишь образ мужчины, в которого она сразу влюбилась безоглядно. Потом она еще долго хранила, как талисман, свою розовую шляпу с широкими полями, в которой играла ту роль. Об этом – в программе "Вот это любовь!".