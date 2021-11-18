"Вот это любовь!": Ролан Быков и Елена Санаева

На съемки картины "Докер" Ролан Быков явился с очередной пассией. Для коллег это не было сюрпризом. Все знали: актер меняет девушек как перчатки. Но когда в павильон вошла его будущая партнерша Елена Санаева, Ролан обомлел: как это он раньше не замечал такую красавицу?! И тут же придумал повод сблизиться.
Ролан Быков заявил, что в сценарий необходимо добавить сцену с поцелуем между их героями. В перерыве он подозвал Елену и стал признаваться в любви. Та лишь недоуменно хлопала ресницами. Этот невысокий и немолодой мужчина ей совсем не понравился, но Быков не отступил. Он заваливал возлюбленную комплиментами и окружал вниманием.
К концу работы над фильмом настойчивость Ролана дала результат. Санаева присмотрелась к эксцентричному партнеру. Его безграничный талант и широта души вызывали восторг. Елена ответила Ролану взаимностью. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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