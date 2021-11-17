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Культура

12:03

Netflix создал сайт со списками лучших фильмов и сериалов платформы

культура

Фото: кадр из фильма "Красное уведомление"; режиссер – Роусон Маршалл Тербер; производство – Netflix

Сервис Netflix создал специальный сайт со списками лучших фильмов и сериалов, которые были размещены на платформе. Об этом сообщает "Газета.ру".

На сайте представлены фильмы и сериалы на английском и иностранных языках. Каждая из представленных категорий состоит из 10 картин.

Отмечается, что для каждой из 90 стран, где работает сервис, есть свой вариант списка. При этом рейтинг составляется на основе подсчета времени, потраченного пользователями на просмотр фильма или сериала.

Списки будут обновляться каждый вторник.

Ранее Netflix не подтвердил запуск производства второго сезона сериала "Игра в кальмара". При этом в компании подтвердили, что обсуждают эту идею.

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