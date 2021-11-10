Netflix опроверг информацию о продлении "Игры в кальмара" на второй сезон

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Стриминговый сервис Netflix не подтвердил запуск производства второго сезона сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщает CNBC.

При этом в компании подтвердили, что обсуждают эту идею.

Ранее режиссер и автор сценария "Игры в кальмара" Хван Дон-хек заявил, что сериал получит продолжение. Он отметил, что авторы шоу испытывают серьезное давление со стороны поклонников сериала, которые требуют съемок второго сезона. Это, по его словам, не оставило создателям выбора.

Сюжет сериала рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

За первые 25 дней с момента премьеры "Игра в кальмара" смогла набрать 111 миллионов просмотров, обогнав "Бриджертонов" и став самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. Южнокорейский сериал возглавил топы площадки в 90 странах и вошел в список 18 наиболее востребованных шоу в США.

