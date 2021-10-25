Четверть россиян выступили за запрет сериала "Игра в кальмара" – ВЦИОМ

13:00
Более четверти россиян, которые слышали о существовании сериала "Игра в кальмара", поддержали его запрет. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Большинство тех, кто настроен против сериала, – это люди старшего возраста. 29% высказались за то, что не поддерживают запрет. А 31% заявили, что им безразлично.
Всего о сериале слышали 47% опрошенных. При этом более половины знают только название.
Южнокорейская "Игра в кальмара" всего за неделю на Netflix вышла на первое место по просмотрам. Речь в сериале идет о секретной игре на выживание, где люди в сложной ситуации готовы рисковать жизнью ради больших денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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