Четверть россиян выступили за запрет сериала "Игра в кальмара" – ВЦИОМ

Более четверти россиян, которые слышали о существовании сериала "Игра в кальмара", поддержали его запрет. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Большинство тех, кто настроен против сериала, – это люди старшего возраста. 29% высказались за то, что не поддерживают запрет. А 31% заявили, что им безразлично.

Всего о сериале слышали 47% опрошенных. При этом более половины знают только название.

Южнокорейская "Игра в кальмара" всего за неделю на Netflix вышла на первое место по просмотрам. Речь в сериале идет о секретной игре на выживание, где люди в сложной ситуации готовы рисковать жизнью ради больших денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.