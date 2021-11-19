Личные вещи Карла Лагерфельда продадут на аукционе

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Более тысячи личных вещей модельера Карла Лагерфельда – от когтеточки его любимой кошки до автомобиля Rolls-Royce – выставили на аукцион Sotheby's. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В частности, поклонники легендарного кутюрье смогут приобрести более 200 пар его классических перчаток без пальцев, сшитых из кожи угря, питона и ягненка.

Еще одним лотом стала сумка Chanel из кожи ягненка и аллигатора, к которой прилагается личный пропуск Лагерфельда на биеннале современного искусства 2011 года.

Начальная стоимость лотов варьируется от 10 евро до почти 400 тысяч.

Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля 2019 года. Кутюрье был экстренно госпитализирован в американский госпиталь в Париже, где впоследствии и умер. По данным СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.