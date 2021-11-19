Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:31

Личные вещи Карла Лагерфельда продадут на аукционе

культура

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez

Более тысячи личных вещей модельера Карла Лагерфельда – от когтеточки его любимой кошки до автомобиля Rolls-Royce – выставили на аукцион Sotheby's. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В частности, поклонники легендарного кутюрье смогут приобрести более 200 пар его классических перчаток без пальцев, сшитых из кожи угря, питона и ягненка.

Еще одним лотом стала сумка Chanel из кожи ягненка и аллигатора, к которой прилагается личный пропуск Лагерфельда на биеннале современного искусства 2011 года.

Начальная стоимость лотов варьируется от 10 евро до почти 400 тысяч.

Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля 2019 года. Кутюрье был экстренно госпитализирован в американский госпиталь в Париже, где впоследствии и умер. По данным СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать