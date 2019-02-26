Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:58

Российская муза Лагерфельда умерла от рака

утраты

13:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/supermodels

Супермодель Ольга Пантюшенкова, прославившаяся на весь мир в 1990-х, скончалась в Санкт-Петербурге от рака. Смерть наступила еще 6 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

Посты с печальным известием в соцсетях разместили коллеги Пантюшенковой. Умершей модели было 44 года.

"Мы вместе были на конкурсе красоты, мы были самыми маленькими, несовершеннолетними. И, как самые юные, сдружились. А сегодня я узнала, что ее больше нет", – написала знакомая модели Оксана Полевикова на странице "ВКонтакте".

28 лет назад Пантюшенкова заняла третье место в конкурсе "Супермодель СССР". Спустя годы она стала участвовать в дефиле ведущих модных домов, попав в топ-15 манекенщиц планеты.

На пике популярности Ольгу называли музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. После выявления онкологии, девушке пришлось покинуть подиум.

Читайте также

утраты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика