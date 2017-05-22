Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 февраля, 17:23

Твид, кроссовки и очки. Умер Карл Лагерфельд

утраты культура weekend

На 86-м году жизни умер революционер мира моды – немецкий модельер Карл Лагерфельд. Он курировал модные дома Chanel, Fendi и создал собственный бренд. Открыл книжный магазин в Париже, руководил издательством 7L и работал фотографом в сфере моды. Рассказываем о главных fashion-идеях Лагерфельда, которые стали трендами, и знаменитостях, которые носили его наряды.

Кроссовки с платьями

Фото: ТАСС/Zuma/Yannis Vlamos

В 2013 году на Неделе высокой моды Карл поразил всех спорт-шиком: на показе Chanel одел модель Кару Делевинь в кроссовки, а сверху – свадебное платье. Это была революция. Сегодня кроссовки носят не только со спортивными костюмами, но и юбками (как мини, так и длинными). Дошло до того, что дизайнеры начали лепить на них стразы, а вместо шнурков использовать шелковые ленты.

Большие очки

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лагерфельд довольно открыто заявлял, что женщины плюс-сайз – это ужасно. Поэтому в 2013-м году он выпустил очки, которые "делают привлекательными даже самых уродливых" (цитата дизайнера). Они закрывали половину лица за счет округлой формы и затемненных линз.

Никому не нужны женщины с формами. Я знаю, кто говорит, что худые модели уродливы. Это неухоженные женщины, сидящие перед экраном телевизора с пачками чипсов.
Карл Лагерфельд
кутюрье

Сумка – арт-объект



Сумка в творчестве Лагерфельда стала объектом искусства: дизайнер делал их в виде хулахупа, серебряного пакета молока, робота, продуктовой корзины и прочих бытовых диковинок. Сейчас стейтмент-сумки – тренд всех домов моды (не только Chanel).

Твид повсюду

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Твид и знаменитый костюм стал визитной карточкой Шанель. Карл впитал любовь к материалу и делал из него все: платья, сумки, бомберы и даже кроссовки.

Если бы я был русской женщиной, то, наверное, стал бы лесбиянкой, потому что все русские мужчины очень уродливы…
Карл Лагерфельд
кутюрье

Митенки. Не перчатки, а аксессуар

Фото: ТАСС/Thierry Orban

Ликбез: митенки – перчатки без пальцев. Причем дизайнер создавал их из твида – его любимого материала. Они быстро стали модным трендом, который до сих пор бороздит подиумы. Кстати, дизайнер сам их носил, но не из твида, а кожи.

Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь.
Карл Лагерфельд
кутюрье

Наталья Янчева, Telegram-канал Make your style

Фото: ТАСС/Orban Thierry/ABACA

"Карл Лагерфельд – это без преувеличения целая эпоха. Стоит хотя бы вспомнить, что он начал карьеру вместе с другими легендарными кутюрье: например, в 1954 он выиграл приз International Woolmark Prize, другим победителем стал Ив Сен-Лоран. Самое известное его достижение – вернул былую популярность бренду Chanel, который после смерти Коко считался безнадежно унылым и отсталым. О Chanel снова начали говорить, а в прошлом году бренд обнародовал свою финансовую отчетность и оказалось, что они очень успешны с коммерческой точки зрения. В первую очередь Лагерфельд запомнился своей потрясающей работоспособностью и фанатизмом по отношению к моде: он был креативным директором Chanel, Fendi и собственного бренда, работал фотографом и делал выставки".

Звезды в лучших платьях Карла Лагерфельда

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать