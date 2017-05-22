Твид, кроссовки и очки. Умер Карл Лагерфельд

На 86-м году жизни умер революционер мира моды – немецкий модельер Карл Лагерфельд. Он курировал модные дома Chanel, Fendi и создал собственный бренд. Открыл книжный магазин в Париже, руководил издательством 7L и работал фотографом в сфере моды. Рассказываем о главных fashion-идеях Лагерфельда, которые стали трендами, и знаменитостях, которые носили его наряды.

Кроссовки с платьями

Фото: ТАСС/Zuma/Yannis Vlamos

В 2013 году на Неделе высокой моды Карл поразил всех спорт-шиком: на показе Chanel одел модель Кару Делевинь в кроссовки, а сверху – свадебное платье. Это была революция. Сегодня кроссовки носят не только со спортивными костюмами, но и юбками (как мини, так и длинными). Дошло до того, что дизайнеры начали лепить на них стразы, а вместо шнурков использовать шелковые ленты.

Большие очки

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лагерфельд довольно открыто заявлял, что женщины плюс-сайз – это ужасно. Поэтому в 2013-м году он выпустил очки, которые "делают привлекательными даже самых уродливых" (цитата дизайнера). Они закрывали половину лица за счет округлой формы и затемненных линз.



Карл Лагерфельд кутюрье Никому не нужны женщины с формами. Я знаю, кто говорит, что худые модели уродливы. Это неухоженные женщины, сидящие перед экраном телевизора с пачками чипсов.

Сумка – арт-объект







Сумка в творчестве Лагерфельда стала объектом искусства: дизайнер делал их в виде хулахупа, серебряного пакета молока, робота, продуктовой корзины и прочих бытовых диковинок. Сейчас стейтмент-сумки – тренд всех домов моды (не только Chanel).

Твид повсюду

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Твид и знаменитый костюм стал визитной карточкой Шанель. Карл впитал любовь к материалу и делал из него все: платья, сумки, бомберы и даже кроссовки.



Карл Лагерфельд кутюрье Если бы я был русской женщиной, то, наверное, стал бы лесбиянкой, потому что все русские мужчины очень уродливы…

Митенки. Не перчатки, а аксессуар

Фото: ТАСС/Thierry Orban

Ликбез: митенки – перчатки без пальцев. Причем дизайнер создавал их из твида – его любимого материала. Они быстро стали модным трендом, который до сих пор бороздит подиумы. Кстати, дизайнер сам их носил, но не из твида, а кожи.



Карл Лагерфельд кутюрье Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, работай. У тебя всего одна жизнь.

Наталья Янчева, Telegram-канал Make your style

"Карл Лагерфельд – это без преувеличения целая эпоха. Стоит хотя бы вспомнить, что он начал карьеру вместе с другими легендарными кутюрье: например, в 1954 он выиграл приз International Woolmark Prize, другим победителем стал Ив Сен-Лоран. Самое известное его достижение – вернул былую популярность бренду Chanel, который после смерти Коко считался безнадежно унылым и отсталым. О Chanel снова начали говорить, а в прошлом году бренд обнародовал свою финансовую отчетность и оказалось, что они очень успешны с коммерческой точки зрения. В первую очередь Лагерфельд запомнился своей потрясающей работоспособностью и фанатизмом по отношению к моде: он был креативным директором Chanel, Fendi и собственного бренда, работал фотографом и делал выставки".

Звезды в лучших платьях Карла Лагерфельда