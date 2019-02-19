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14:30

Умер кутюрье Карл Лагерфельд

утраты культура

14:30

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Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Умер знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. О смерти модельера сообщает французская газета Figaro.

Лагерфельда не стало в этот вторник, 19 февраля. По данным французских СМИ, кутюрье накануне экстренно госпитализировали в американский госпиталь в Париже, там же он умер. По данным источников Pure People, причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

22 января Лагерфельд пропустил показ мод Chanel. Представители модного дома сообщили, что кутюрье просто устал и поэтому не смог поприсутствовать на мероприятии. Также ряд источников, близких к Лагерфельду, сообщали, что незадолго перед смертью он не очень хорошо себя чувствовал.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года. В 1952 году он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию одежды. В 1983 году стал художественным директором Chanel. С конца 1980-х занимался фотографией, также широко известен как парфюмер.

Видео: Youtube/Chanel

утраты культура

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