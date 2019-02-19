Вячеслав Зайцев выразил соболезнования в связи со смертью Карла Лагерфельда

Модельер Вячеслав Зайцев выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда в возрасте 85 лет.
"Это удивительный художник, совершенно уникальный человек, удивительной эрудиции. Человек, который поднял фирму Chanel на очень высокий уровень. Благодаря ему Chanel выросла необычайно", – сказал Зайцев.
По его словам, Лагерфельд был человеком разносторонним и с богатым воображением – ему каждый раз удавалось удивлять публику, представляя ей на суд совершенно новую экспозицию. Каждый его показ был зрелищем и ярким событием, добавил кутюрье.
"Человек, работающий для фирмы Chanel, делал также многое для своей фирмы, тоже очень много создавал. Человек, у которого был колоссальный опыт. Я считаю, что это большая потеря для мира моды, что он ушел", – поделился собеседник портала Москва 24.
Он не признавал никого – только себя он считал лучшим.
Вячеслав Зайцев
модельер
Известие о смерти Лагерфельда появилось в этот вторник, 19 февраля. По данным французских СМИ, кутюрье накануне экстренно госпитализировали в госпиталь в Париже, где он и скончался.
22 января Лагерфельда не было на показе мод Chanel. Тогда представители модного дома объяснили это тем, что кутюрье просто устал и поэтому не смог посетить мероприятие. При этом ряд источников, знакомых с ситуацией, сообщали, что незадолго перед смертью Лагерфельд плохо себя чувствовал.
Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года. В 1952 году он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию одежды. В 1983 году стал художественным директором Chanel. С конца 1980-х занимался фотографией, также широко известен как парфюмер.
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