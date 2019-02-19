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Лисовец заявил, что смерть Лагерфельда ставит жирную точку на эпохе высокой моды

"Гениальный, потрясающий мотиватор": Владислав Лисовец – о Карле Лагерфельде

утраты культура

16:43

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Фото: ТАСС/AP Photo/Christophe Ena

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в беседе с порталом Москва 24 назвал Карла Лагерфельда художником "божьего таланта". "Я преклоняюсь перед человеком, который умел сочетать талант художника и бизнесмена", – отметил Лисовец. По его словам, Лагерфельд для мира моды – это "картина, стоящая в музее".

"Гениальный, потрясающий мотиватор. Рано или поздно у людей меняются вкусы, мы стареем и перестаем чувствовать дух времени, а он оставался уважаемым и самым влиятельным в мире моды. Любой молодой дизайнер ждал его одобрения", – рассказал Лисовец.

Он также отметил, что восхищался моделью поведения Карла Лагерфельда.

Я с ним сталкивался и видел как он ведет себя. Человек абсолютного достоинства, внутренней культуры, при этом – с серьезным характером.
Владислав Лисовец
Стилист, телеведущий и эксперт моды

Эксперт моды считает, что смерть Карла Лагерфельда совпала с тем моментом, когда мода перестала быть высокой, прекратила быть искусством, а стала обыденной, простой, грубой, техничной и коммерческой. "Его уход ставит жирную точку на эпохе красоты, изысканности, нарядов ручной работы", – полагает Лисовец.

Ранее стало известно, что знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. По данным СМИ, кутюрье накануне экстренно госпитализировали в Американский госпиталь в Париже, там же он умер.

Модельер Вячеслав Зайцев выразил соболезнования в связи с кончиной Лагерфельда. По его словам, это был совершенно уникальный человек, который поднял фирму Chanel на очень высокий уровень.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года. В 1952 году он переехал в Париж, где учился в школе при Синдикате высокой моды. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию одежды. В 1983 году стал художественным директором Chanel. С конца 1980-х занимался фотографией, также широко известен как парфюмер.

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утраты культура

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