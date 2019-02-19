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17:03

Зоозащитники порадовались за животных в связи со смертью Лагерфельда

утраты

17:03

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Фото: ТАСС/EPA/Caroline Seidel

Смерть кутюрье Карла Лагерфельда положит конец эпохе спроса на мех и экзотические шкуры, говорится в заявлении французского отделения организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA).

"Карл Лагерфельд покинул нас, и его смерть знаменует конец эпохи, когда мех и экзотические шкуры пользовались спросом. PETA выражает искренние соболезнования родственникам своего бывшего противника", – говорится в заявлении, опубликованном на странице PETA France в Facebook.

Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни во вторник, 19 февраля. Накануне кутюрье был экстренно госпитализирован в американский госпиталь в Париже, где впоследствии и умер. По данным СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Кутюрье родился в Гамбурге 10 сентября 1933 года. В 1974 основал собственную линию одежды, а спустя девять лет стал художественным директором Chanel.

Лагерфельд при создании одежды зачастую использовал натуральный мех и шкуры экзотических животных, за что подвергался критике со стороны зоозащитников. Сам кутюрье заявлял, что не видит ничего предосудительного в убийстве животных, которые при первой возможности готовы убить человека.

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