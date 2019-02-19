Названа преемница Лагерфельда в доме Chanel

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

После смерти французского кутюрье Карла Лагерфельда художественным директором модного дома Chanel станет Виржини Виар. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На протяжении почти 30 лет Виар, которая сейчас занимает пост студийного директора Chanel, работала с модельером. За эти годы ее называли как правой рукой дизайнера, так и серым кардиналом бренда.

Именно Виар вышла к зрителям после показа в конце января. Тогда впервые с 1983 года модельер не смог сделать это сам. Гостям мероприятия пояснили, что Лагерфельд "почувствовал себя уставшим".

Знаменитого модельера не стало 19 февраля. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти Лагерфельда доставили в американский госпиталь в Париже. По данным СМИ, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Лагерфельд был родом из Гамбурга, однако в 1952 году он переехал во французскую столицу. Спустя пару десятилетий модельер основал собственную линию – Karl Lagerfeld Impression, а в 1983-м стал художественным директором дома Chanel.

