Церемонии прощания с Карлом Лагерфельдом не будет

Церемонии прощания с модельером Карлом Лагерфельдом не будет в соответствии с его волей, сообщает Paris Match со ссылкой на представителей модного дома Chanel.
Воля Лагерфельда состояла в том, чтобы после смерти его тело кремировали. Модельер также не хотел проведения никаких траурных церемоний.
Лагерфельд скончался 19 февраля на 86 году жизни. По данным источников Pure People, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Художественным директором модного дома Chanel после смерти Лагерфельда будет Виржини Виар. Она работала с ним 30 лет, сейчас Виар занимает должность студийного директора.
Кошка Шупетт Лагерфельда может стать его наследницей. Наследство оценивается в 195,9 миллиона долларов. Если Шупетт получит его, то станет самой богатой кошкой в мире. У нее уже есть свой "капитал" в 3,26 миллиона долларов.
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