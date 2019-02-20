Кошка Лагерфельда может унаследовать все состояние дизайнера

Кошка Шупетт дизайнера Карла Лагерфельда может стать его наследницей, сообщает "Мир 24".
Наследство оценивается в 195,9 миллиона долларов. Если Шупетт получит его, то станет самой богатой кошкой в мире. Ранее дизайнер говорил, что оставит по крайней мере часть своего состояния знаменитому бирманскому коту, у которого уже есть свой "капитал" в 3,26 миллиона долларов.
Еще один претендент на наследство – крестник дизайнера Хадсон Крениг, сын его музы Брэда Кренига.
Кота Лагерфельд называл своей единственной настоящей любовью. Если бы это было законно, он бы женился, признал дизайнер.
Кошка попала к Лагерфельду в 2011 году, когда манекенщик Батист Джабикони попросил его присмотреть за животным на время отъезда. Шупетт провела в доме дизайнера две недели, после чего осталась навсегда.
У нее есть две горничные, шеф-повар и парикмахер, а также коллекция бриллиантовых колье. В 2012 году Шупетт начала свою модельную карьеру, позируя в объятиях французской супермодели Летиции Каста у Эйфелевой башни. С тех пор кошку использовали во многих рекламных кампаниях. В честь нее выпустили коллекцию.
Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет. По информации французских СМИ, кутюрье экстренно госпитализировали в американский госпиталь в Париже, где он умер. Согласно данным источников Pure People, причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.
Художественным директором модного дома Chanel после смерти Лагерфельда станет Виржини Виар. Сейчас она занимает должность студийного директора. Почти 30 лет Виар работала с модельером, за эти годы ее называли как правой рукой дизайнера, так и серым кардиналом бренда.
Все ли наследство Карла Лагерфельда достанется кошке
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