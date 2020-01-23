Жан-Поль Готье провел свое последнее модное шоу

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел последнее модное шоу. Об этом сообщает "Газета.ру".
Мероприятие прошло 22 января в театре Парижа "Шатле". В посвященном 50-летию карьеры модельера шоу приняли участие всемирно известные модели, в том числе Ирина Шейк и исполнительница шоу в стиле бурлеска Дита фот Тиз.
Программа началась с показа участников в черных костюмах, которые вынесли на подиум гроб. Из него вышла модель в белом платье с пышными рукавами. В шоу были представлены известные образы из коллекций прошлых лет.
В заключение показа на подиум вышел сам Готье в синем комбинезоне с закатанными рукавами, тельняшке и кедах. Модельер поблагодарил зрителей поклоном и остался на сцене танцевать вместе с моделями.
О том, что показ станет последним, стало известно 17 января. Жан-Поль Готье заявил, что 22 января состоится последнее дефиле "от кутюр" под названием Gaultier Paris. Он добавил, что ожидается большой праздник, на который приглашены все его друзья.
Жан-Поль Готье начал карьеру в 1976 году. Изначально мастер работал в модном доме Пьера Кардена. С момента старта собственных коллекций Готье участвовал в создании сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, кино и балета.
В 2018 году модельер объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях. Свое решение Готье мотивировал тем, что необходимо найти более творческий подход к оформлению одежды, а не убивать животных.
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