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Общество

21:50

Жан-Поль Готье объявил о своем последнем шоу

культура за рубежом общество

Фото: ТАСС/CAROLINE BLUMBERG/EPA

Французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что предстоящее шоу в парижском театре Шатле станет для него последним в карьере. Дефиле запланировано на 22 января.

"Это будет большой праздник в компании моих друзей, будем развлекаться! А сейчас я должен вам сообщить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", – сказал модельер на видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter.


Жан-Поль Готье начал карьеру в 1976-м году. Изначально мастер работал в модном доме Пьера Кардена. С момента старта собственных коллекций Готье участвовал в создании сценических костюмов для представителей шоу-бизнеса, кино и балета.

В 2018 году модельер объявил, что не будет использовать натуральный мех в своих коллекциях. Свое решение Готье мотивировал тем, что необходимо найти более творческий подход к оформлению одежды, а не убивать животных.

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