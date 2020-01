Жан-Поль Готье объявил о своем последнем шоу

Французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что предстоящее шоу в парижском театре Шатле станет для него последним в карьере. Дефиле запланировано на 22 января.

"Это будет большой праздник в компании моих друзей, будем развлекаться! А сейчас я должен вам сообщить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", – сказал модельер на видео, которое опубликовал на своей странице в Twitter.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm