Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте Кремля.

"За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества", – отметил в своем обращении глава государства.

Президент России напомнил, что между странами утверждены отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина, а также Концепция миграционной политики Союзного государства.

Глава государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности поспособствуют упрочению позиций России и Белоруссии на международной арене. Он также отметил, что необходимо двигаться "по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства".

Подобные перспективы Владимир Путин назвал отвечающими интересам братских народов России и Белоруссии.

Ранее в марте президент РФ заявил, что в странах Запада процветает культура отмены всего российского. Путин объяснил, что иностранные государства предпочитают замалчивать факты и имена людей, которые не укладываются в их шаблоны.