Критикующие Россию госслужащие должны покинуть руководящие должности – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госслужащие, которые критикуют Россию, должны уйти с руководящих должностей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает RT.

"Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит у народа, и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин добавил, что подло так себя вести по отношению к солдатам и офицерам, которые защищают Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. По его словам, об этом свидетельствуют результаты опросов. Песков уточнил, что в России лишь 25% тех, кто не поддерживает спецоперацию.

Также пресс-секретарь заявил, что желание уехать из страны является нормальным процессом. По его словам, потом некоторые поменяют свое мнение и вернутся.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

