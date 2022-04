"My name is Moscow": Франция

Мексиканец Алехандро пригласил пройтись с ним по Москве студента из Франции. Задача – не просто показать бурную московскую жизнь, но и погрузить в нее иностранца. Только вот ситуации, в которые попадает герой, далеко не всегда основаны на реальности.

Правда ли, что на улицах города снова появились фарцовщики? Что советские авто снова в моде? Или что делать фигуры из старых покрышек учат в специализированном ВУЗе? Об этом – в новом выпуске "My name is Moscow".