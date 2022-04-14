"Wow эффект": в Сети появились кадры ночного Санкт-Петербурга

Бушующее небесное море на фоне огней ночного мегаполиса. Этот пейзаж сняли на крыше "Лахта Центра" – самого высокого здания Санкт-Петербурга.

Данные кадры появились на одном из телеграм-каналов и сразу стали "вирусными". Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".