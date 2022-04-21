The City: "Этот новый мир"

В прокат вышла французская комедия "Этот новый мир" режиссера Луи Гарреля. Он же сыграл главную роль.

По сюжету, Абель, Марианна и их 13-летний сын живут в Париже. Роскошная квартира, доверху набитая антиквариатом, винтажной дизайнерской одеждой, дорогими винами и прочими ценными вещами, которые просто пылятся на полках.

Однажды родители узнают, что их сын продал свой самокат, а вместе с ним и большую часть их ценностей. Через пару минут криков и возмущений выясняется, что мальчик вместе с сотнями других детей по всему миру финансирует экологический проект. Чтобы спасти планету, они хотят превратить пустыню Сахару в море. Подробнее – в сюжете проекта The City.