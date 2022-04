"My name is Moscow": США

Ведущий проекта "My name is Moscow" мексиканец Алехандро пригласил на экскурсию по Москве девушку из США. Однако вместо легкой прогулки ее ждал день, полный испытаний.

Алехандро и София проверили, действительно ли в Москве существует кастинг квартиросъемщиков, реагируют ли городские камеры видеонаблюдения на проявления агрессии и разрешено ли откручивать колеса у очень старых советских машин на улице.

Об этом – в новом выпуске "My name is Moscow".