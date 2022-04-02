Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В субботу, 2 апреля, городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"Сегодня в городе снег, ветер до 15 метров в секунду, колебания температуры воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые сутки апреля прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра. Это 40% от среднемесячной нормы осадков. По прогнозам, снег будет идти всю субботу и воскресенье. В выходные прирост свежевыпавшего снега может составить свыше 10 сантиметров.

"Задействовано необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Уточняется, что в 11:00 коммунальная техника приступила к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой.

В субботу в столичном регионе ожидается облачная погода. Температура воздуха в Москве составит +1...-1 градус, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ожидается налипание снега на проводах и деревьях, а на дорогах снежный накат, предупредили синоптики.

Кроме того, в выходные в Москве ожидается сильный туман. Автомобилистам в сложных погодных условиях рекомендовали снижать скорость движения, а также соблюдать дистанцию с другими автомобилями.

Пешеходам напомнили, что в связи с усилением ветра безопаснее обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Помимо этого, не следует укрываться от непогоды под деревьями.