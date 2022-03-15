Сеть "ВЛАВКЕ" заморозила цены в фермерских кафе и магазинах

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Сеть фермерских кафе и магазинов "ВЛАВКЕ" приняла решение заморозить цены на все программы, сообщает пресс-служба компании.
"В отличие от некоторых наших коллег по рынку, мы решили все же поискать возможности для того, чтобы не повышать цены в наших кафе и цены на готовые блюда доставки", – говорится в сообщении.
Для фиксации цен магазины уменьшили некоторые административные расходы, перестали печатать меню на бумаге, а также связались с поставщиками. По словам представителя сети, цены останутся на уровне февральских так долго, как позволит ситуация.
"На мой взгляд, сейчас крайне важно поддержать клиентов", – заявили в пресс-службе.
Заморозка цен коснется всех готовых блюд в кафе и в рамках доставки.
"К сожалению, некоторые позиции продуктовой линейки не удастся сохранить в рамках ценовой политики февраля, на это влияет множество факторов", – сообщили в сети.
После введения санкций падение выручки магазинов составило от 32 до 35%, кроме того, цена упаковочных материалов возросла на 100%, отметили представители пресс-службы.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса не наживаться на людях в условиях жестких антироссийских санкций. Он попросил выработать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.
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