Энди Фрека пригласил гостя из Англии прогуляться по району Беляево. И, чтобы добавить остроты ощущений, запланировал на маршруте несколько розыгрышей.

Удивительные истории, в которых из Москвы курсирует автобус "за невестой в Иваново", листья на улице собирают в костюмах химзащиты, а форточки в квартирах зимой открывают пошире. Об этом – в новом выпуске "My name is Moscow".