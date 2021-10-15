Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве задержали злоумышленников, которые приходили к пенсионерам под видом коммунальщиков и требовали от них плату. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
Мошенники проникали в квартиры пенсионеров под предлогом прочистки вентиляционных каналов. За услуги они требовали плату в размере 7 500–12 000 рублей. После получения денег злоумышленники имитировали профилактические работы и скрывались.
В пресс-службе городского хозяйства напомнили, что сотрудники коммунальных служб приходят без предупреждения лишь в случае аварийной ситуации. В противном же случае выезды осуществляются после оставленной гражданами заявки.
Уточнить, запланирован визит специалиста или нет можно в Едином диспетчерском центре по номеру 8 (495) 539-53-53.
Ранее сообщалось, что специалисты из "Лаборатории Касперского" зафиксировали первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Мошенники под предлогом сверки хотели выманить у своих жертв личную информацию, таким образом тестируя новую схему.
"Московский патруль": мошенник украл у ветерана ВОВ 100 000 рублей
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