Эксперты зафиксировали первые случаи мошенничества под видом переписи

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Специалисты из "Лаборатории Касперского" зафиксировали первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения, сообщает РБК со ссылкой на аналитика сервиса Kaspersky Who Calls Виталия Воробьева.

"Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения", – рассказал эксперт.

Он объяснил, что мошенники под предлогом сверки хотели выманить у своих жертв личную информацию, таким образом тестируя новую схему.

Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексей Марченко уточнил, что массового интереса хакеров к теме переписи населения нет. Однако эксперты не исключают, что мошенники могут воспользоваться достаточно невысоким уровнем цифровой грамотности некоторых граждан и онлайн-форматом.

"Они могут использовать такой новостной повод для реализации фишинговых атак, чтобы выманивать данные пользователей", – отметил специалист.

Ранее в Росстате рассказали, как отличить переписчиков от мошенников. По словам замруководителя Росстата Павла Смелова, основными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, сделанная специально для них.

