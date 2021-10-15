Специалист объяснила опасность копирования паролей в буфер обмена

18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
При копировании паролей в буфер обмена они могут быть украдены мошенниками, сообщает "Газета.ру".
"Буфер обмена – это вообще не безопасное место для хранения информации", – отметила партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова.
Специалист уточнила, что утечка пароля может произойти из-за настроек безопасности браузера и банальной невнимательности пользователей, а именно из-за того, что ряд программ может сохранять историю скопированного текста.
"Проблема в том, что к буферу обмена доступ не особо защищен и даже какой-нибудь сайт может запросить доступ к буферу", – отметила эксперт.
По словам Соколовой, не во всех браузерах есть защита и блокировка таких запросов от сайтов. Так, в Internet Explorer до седьмой версии браузер позволял считывать данные, хранящиеся в буфере обмена.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей. Новые меры предполагают, что каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность.
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