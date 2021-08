В чем скрытый смысл старинной игры "городки", зачем русские кладут деньги в книги и какую новую фишку придумали московские рестораторы?

Проверим познания иностранцев о городе и его жителях. В этот раз на прогулку по Москве с нашим мастером розыгрышей, ведущим Энди Фрека, отправилась гостья из Ирландии. Что из этого получилось – в новом выпуске программы "My name is Moscow".